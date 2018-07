Geraint Thomas ha vinto il Tour de France

Thomas, negli ultimi anni, ha lavorato per trasformarsi da pistard in specialista delle grandi corse a tappe. Anche per questo nel 2017 il team Sky lo aveva schierato come uomo di punta della squadra. Ma qualcosa era andato storto e il britannico non era riuscito a mantenere le aspettative in lui riposte. Ma è nel Tour del 2018 che Geraint Thomas ha dato il meglio di sè, aiutato anche da un poco di fortuna. Complici le cadute e alcune peripezzie che hanno coivolto i partecipanti della Grande boucle. Il secondo posto è andato invece a Tom Dumoulin, terzo gradino del podio per l'inglese (e compagno di squadra di Thomas) Chris Froome.