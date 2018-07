Perché Qatar 2022 è già il Mondiale degli scandali

QATAR 2022 SI GIOCHERÀ DI INVERNO PER LE ALTE TEMPERATURE

Quelli del 2022 saranno i primi Mondiali disputati in inverno, per la precisione tra i mesi di novembre e dicembre. Sembra una notizia di poco conto ma in realtà questa decisione interrompe una lunga tradizione dato che, finora, questo tipo di competizione è sempre stata disputata tra giugno e luglio. Il perché è presto detto: in Qatar in estate non è raro che le temperature superino anche i 40 gradi: per evitare collassi in campo, la Fifa (Fédération Internationale de Football Association) ha deciso di cambiare stagione.

LA COSTRUZIONE DEGLI OTTO STADI CONTINUA ANCHE IN ESTATE

Questo però non vuole dire che la costruzione degli stadi si interromperà nei mesi caldi. Migliaia di operai trasportati in mezzo al deserto stanno plasmando gli otto stadi iper-tecnologici che ospiteranno le partite. Inizialmente, sarebbero dovuti essere 12, tutti dotati di impianti di climatizzazione all'avanguardia e a impatto zero (per restare nei parametri richiesti dalla Fifa), ma anche i signori del petrolio ogni tanto hanno esigenza di fare economia, e così i Mondiali 2022 hanno visto ridurre il proprio budget del 40% con il risultato che saranno quelli più compatti dell'ultimo periodo: cioè, si giocheranno in un numero ridotto di arene (otto, il minimo concesso dalla Fifa), poste a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra.