Il Portogallo batte l'Italia 4-3 e vince gli Europei Under 19

Finisce dopo 120 minuti il sogno dell’Italia Under 19 di tornare a trionfare nell’Europeo di categoria dopo 15 anni di astinenza. La squadra di Nicolato ha ceduto, non senza combattere ma anche sempre all'inseguimento, al Portogallo di Hélio Sousa. La Nazionale italiana Under 19 ha comunque mostrato tutta la classe delle future speranze del calcio nostrano. Lo ha fatto mettendo in campo grinta, un po' di sfrontatezza e alcune giocate importanti. Anche nei momenti più difficili come quando a una ventina di minuti dalla fine, e sotto per 2-0, ha saputo rialzare la testa e trovare un pareggio insperato grazie alla doppietta del subentrato Moise Kean.

Il Portogallo vince gli Europei ai supplementari

Ma a essere fatali agli azzurrini sono stati i tempi supplementari. Una girandola di emozioni e gol che hanno poi visto trionfare il Portogallo per 4-3. Il nuovo vantaggio della squadra di Sousa era arrivato al 104' quando Joao Filipe batteva Plizzari con un destro dal limite. Ma l'Italia ha dimostrato di avere mille risorse e al 107', esasttamente due minuti dopo l'inizio del secondo tempo supplementare, Scamacca di testa ha riportato la gara in perfetto equilibrio. Un 3-3 durato pochissimo dato che un minuto dopo il pareggio è stato ancora il Portogallo ad aver trovato il vantaggio definitivo con Pedro Correia.