Olimpiadi 2026, candidatura unitaria Milano-Torino-Cortina

Torino, Milano e Cortina. Sarà triplice la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo l'ultima riunione della Commissione di valutazione, alla vigilia della decisione finale che dovrà essere approvata dal Consiglio nazionale. «La commissione indica in assoluto come strada da seguire e come auspicio la candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura italiana», ha detto Malagò. «È una novità assoluta. È stata ottenuta dal Cio la possibilità di avere un riscontro di pari dignità da parte delle tre città».

LA CANDIDATURA PIÙ ECONOMICA

«L'obiettivo è stata l'unitarietà della candidatura, poi l'aspetto dei costi-benefici», ha spiegato il numero uno del Coni. «Questa è la candidatura che costa meno a detta della valutazione delle singole candidature. Si è cercato di prendere il meglio da ogni singolo dossier». Il capo dello sport italiano ha specificato che «abbiamo ricevuto la disponibilità di Milano e di Cortina. Aspettiamo di sapere se c'è anche quella di Torino. Questa è un'occasione più unica che rara nella storia delle Olimpiadi».