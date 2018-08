Higuain al Milan con Caldara, Bonucci torna alla Juventus

Dopo giorni di incontri, avvicinamenti e frenate la maxi-operazione tra Juventus e Milan è finalmente andata in porto. A minuti si attende l'ufficialità del trasferimento in rossonero di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara e del ritorno a Torino di Leonardo Bonucci. L'attaccante argentino arriva al Milan in prestito per una cifra che oscilla attorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto fisssato a 36.

BONUCCI PRONTO A RIENTRARE DAGLI STATI UNITI

Bonucci e Caldara sono invece i protagonisti di uno scambio alla pari, entrambi con una valutazione di 40 milioni. Bonucci è atteso in Italia di rientro dagli Stati Uniti giovedì 2 agosto. L'arrivo del Pipita a Milano è invece previsto in serata. «La trattativa è conclusa? Quasi, quasi», ha risposto l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta sorridendo, prima di infilarsi in auto circondato dai giornalisti, che lo attendevano all'uscita dell'ufficio legale nel centro di Milano dove nelle ultime ore sono stati definiti i residui dettagli dell'operazione con il Milan. Poi Marotta si è trasferito a Casa Milan.