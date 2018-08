Sala apre lo scontro politico sulle Olimpiadi del 2026

È sempre più un caso politico la candidatura italiana ai Giochi invernali del 2026. A nemmeno 24 ore dall'annuncio del presidente del Coni Giovanni Malagò di voler sostenere una proposta unitaria Milano-Torino-Cortina, accolta di malavoglia dal sindaco del capoluogo piemontese Chiara Appendino, arriva il passo indietro, un po' a sorpresa, del primo cittadino di Milano Giuseppe Sala.

In una lettera destinata a Malagò, Sala si è di fatto sfilato dall'organizzazione delle Olimpiadi delle Alpi, sentendosi evidentemente tirato in mezzo alle lotte intestine del governo giallo-verde. Lo stesso al quale aveva rimesso la sua decisione proprio Appendino. «Caro Giovanni», ha scritto Sala, «con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi del 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. Per spirito di servizio al Paese Milano conferma la sua disponibilità ove richiesto, solo come venue di gare o eventi, in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alla governance del 2026».

Nella lettera inviata a Malagò, Sala precisa le condizioni del capoluogo lombardo nella partita a tre per il 2026. «Qualora la nostra posizione non sia ritenuta accettabile», ha aggiunto il sindaco di Milano, «accoglieremmo di buon grado la decisione del Coni e certamente faremo il tifo per la candidatura italiana».