De Laurentiis, il Bari e il senso delle multiproprietà nel calcio

Da qui in avanti Aurelio controlla due società di calcio, per di più appartenenti alla nobiltà del pallone italiano. Soprattutto, fa specie che egli abbia dovuto vincere la concorrenza di altri tre presidenti-proprietari di Serie A: Urbano Cairo, Enrico Preziosi e Claudio Lotito. Quanto a Cairo, proprietario e presidente del Torino, si sarebbe trattato dell'esordio nel campo della multiproprietà calcistica come è per De Laurentiis. Invece Preziosi e Lotito sono esperti del ramo. Preziosi, presidente e proprietario del Genoa, ha avuto il Lugano nel portafoglio calcistico quando già controllava il club rossoblu. E ha appena fatto in tempo a smaltire la delusione per la mancata acquisizione del Bari, che già è pronto a mettere le mani su un altro storico club appena scomparso: l'Avellino. Uno straordinario attivismo calcistico, quello del presidente genoano. Che ha nel curriculum anche le esperienze calcistiche di Saronno e Como. Ovvio che faccia di tutto per farle dimenticare, visto come entrambe si sono concluse.

IL CASO LOTITO, PROPRIETARIO DI LAZIO E SALERNITANA

Quanto a Lotito, presidente e proprietario della Lazio, dal 2011 è anche proprietario della Salernitana, prelevata dopo il fallimento e riportata in Serie B. Dove però adesso il club granata staziona come se quello fosse il suo tetto, ciò che ormai provoca vasto disappunto fra i tifosi. Perché in caso di scalata della Salernitana in Serie A, per Lotito il conflitto d'interesse si aggraverebbe. Ci si troverebbe con un torneo che allinea due squadre sottoposte alla medesima proprietà. Problema serio, che Lotito ha provato a risolvere comprandone una terza. Gli è andata male, e adesso dovrà raddoppiare gli sforzi per ricucire il rapporto con la piazza di Salerno, che avverte d'essere condannata al vassallaggio nella mappa calcistica del presidente laziale. Sensazione non certo peregrina, anche perché è questo il rischio che viene corso da ogni seconda società che rientri in uno schema di multiproprietà calcistica. Non a caso De Laurentiis, durante l'incontro con la stampa barese, ha lanciato il messaggio sulla necessità di cambiare le regole su questo punto e consentire a un proprietario di allineare più squadre in un medesimo torneo. Sa bene che a Bari stanno già prendendo quota le voci critiche, preoccupate dal rischio che la nuova società biancorossa si ritrovi nel ruolo di satellite del Napoli. Situazione che alla lunga creerà tensioni.