Dovizioso vince il Gp della Repubblica Ceca

Un grande Andrea Dovizioso trionfa sul circuito di Brno nel Gran premio della Repubblica Ceca. Il pilota italiano a bordo della sua Ducati è salito sul gradino più alto del podio nel decimo appuntamento del motomondiale. Dovizioso ha preceduto Marc Marquez (Honda) e il compagno di squadra Jorge Lorenzo (Ducati). Solo una quarta posizione per Valentino Rossi (Yamaha) che solo all'ultima curva è riuscito a superare Cal Crutchlow conquistando il proverbiale medaglia di legno.

DOVIZIOSO SODDISFATTO PER LA VITTORIA AL GP DELLA REPUBBLICA CECA

Non poteva esserci modo migliore per il Dovi di festeggiare il suo centesimo Gran premio con la Ducati. «Sono stato perfetto», ha detto subito il pilota italiano in conferenza stampa. «È stato un grandissimo weekend sapevo di avere una moto veloce, ma non cosi. Inizialmente le sensazioni non erano cosi positive sapevo, però, che anche Lorenzo e Marquez erano al limite con le gomme, ma io non ho mollato fino alla fine ed è andata bene», ha aggiunto. I complimenti a Dovizioso sono arrivati anche dal compagno di squadra HJorge Lorenzo: «Per Andrea è stata una grande giornata in una gara spettacolare con grandi battaglie sino alla fine. Stavolta ho preferito essere più lento all'inizio per risparmiare le gomme e attaccare alla fine. Una strategia positiva, ma Marc mi ha attaccato alla fine e questo ha consentito ad Andrea di involarsi e andare a vincere. Complimenti a lui».