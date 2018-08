Inzaghi compie 45 anni: 5 video per raccontarlo

Egoista, opportunista, sfacciatamente fortunato. Maniacale nell'alimentazione, ossessivo nello studio degli avversari, allergico all'assist. Oggi allenatore scrupoloso a Bologna ma nell'immaginario pallonaro, ancora, il bulimico del gol per antonomasia. Pippo Inzaghi fa 45 anni e se non fosse per qualche capello bianco non stona affatto con la polacchina addosso e un pallone al guinzaglio in una partitella a ranghi misti coi suoi ragazzi.

Una pippa fenomenale. Un paradosso calciante, che in campo mostrava il limite dell'oggettività nel giudizi sul calcio. «Se si discute me è finito il calcio» rispondeva a chi lo bacchettava perché un uomo non lo saltava mai, o perché quella palla in rete la faceva rotolare senza stile. Quasi per caso.

BELLO (ANCHE) DI NOTTE

Eppure il caso si è ripetuto oltre 300 volte in carriera. Cinquanta solo in Champions League: miglior marcatore italiano nella massima competizione europea per club. Alla faccia dei detrattori. Ma fa faceva uno così, senza spiccare in nulla, senza una caratteristica fisica o tecnica sopra la media a stare in una classifica con Cristiano Ronaldo, Messi, Shevchenko e Raul? Sarà stata (come da favola) la dieta militare a base di riso bianco e bresaola? Avranno aiutato (gli ex compagni testimoniano) le visioni notturne di filmati su difensori e portieri avversari? Più semplicemente Superpippo il gol lo “sentiva”. E a volte anche troppo.