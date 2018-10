Cosa c'è dietro l'acquisto del Monza da parte di Berlusconi

UN'ORBITA ROSSONERA COL LANEROSSI VICENZA DI RENZO ROSSO

Eppure, gira e rigira, si torna sempre in orbita Milan. Per diversi motivi. Innanzitutto perché risulta proprio difficile pensare che fra il club rossonero e il suo ex proprietario possa instaurarsi un rapporto di totale indifferenza. Troppo lungo e glorioso il legame per immaginare che non abbia un seguito. Inoltre, la presenza di Scaroni al vertice del club rossonero è garanzia di una continuità di rapporti. L'ex presidente Eni è stato consigliere d'amministrazione rossonero in rappresentanza di Berlusconi, durante la travagliata annata di proprietà cinese. Ma in passato è stato anche presidente del Vicenza, il club della città natale. E su questo punto si pongono le condizioni per un intreccio curioso. L'attuale proprietario del Lanerossi Vicenza (nato dal fallimento del Vicenza e dalla “fusione” con la Virtus Bassano) è lo stilista Renzo Rosso. Che è uno storico tifoso rossonero oltreché sponsor del club col marchio Diesel. Il suo nome era stato fatto a più riprese come possibile acquirente del Milan durante la lunga e travagliata fase che ha portato alla scalata da parte di Elliott. Anche in questo caso, che i rapporti fra Lanerossi Vicenza e Milan abbiano tutte le condizioni per essere ottimi non è certo cosa scandalosa. Lanerossi Vicenza e Monza si ritrovano nello stesso girone (il B) di Serie C. E mirano a raggiungere quanto prima la Serie B, ciò che con due proprietà di questa forza economica è alla portata nel medio periodo. Un gradino sopra continueranno a trovare un Milan che nel frattempo cercherà di recuperare la collocazione dei tempi migliori, nell'élite del calcio italiano e internazionale. È lecito aspettarsi che si crei un sistema di buone relazioni fra Milan, Monza e Lanerossi Vicenza? Ci sarebbe da sorprendersi del contrario. E per il duo Berlusconi-Galliani sarà come se non fosse mai esistito un periodo di lontananza dal calcio.