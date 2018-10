Tutte le volte che Cassano ha detto «basta cassanate»

Antonio Cassano ci riprova. A 36 anni il folletto di Bari Vecchia si gioca l'ultima chance nel calcio che conta. Nessuna firma per ora, ma i primi allenamenti con l'Entella alimentano le speranze del fantasista di strappare un contratto alla formazione ligure. Che milita sì in Serie C, ma che ancora sogna un ripescaggio nel marasma della B, per ora, a 19 squadre.

«CON QUESTA TESTA AVREI GIOCATO SULLA LUNA»

Il percorso, come al solito, è lastricato di buone intenzioni. «Avessi avuto 10 anni fa la testa che ho adesso sarei andato a giocare anche sulla luna e avrei vinto molto», ha detto Cassano in conferenza stampa, parlando al fianco del presidente Antonio Gozzi, dopo aver deliziato i 500 tifosi accorsi a Chiavari per dargli il benvenuto. «Basta cassanate», ha ripetuto ancora una volta Fantantonio, «sono cresciuto e non voglio dare delusioni a mia moglie e ai miei figli. Se rimarrei anche in Serie C? Per il presidente Gozzi farei qualsiasi cosa».