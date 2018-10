Gian Piero Ventura riparte dalla panchina del Chievo

Gian Piero Ventura torna in sella. Dopo il fiasco più clamoroso della storia della Nazionale, quella mancata qualificazione a un Mondiale che non accadeva da 60 anni, l'allenatore più criticato d'Italia ha trovato chi è disposto a dargli un'altra chance su una panchina di Serie A. Anche se si tratta della più disastrata tra delle 20: quella del Chievo di Campedelli, reduce da un complicato avvio di stagione e ancora sottozero in classifica dopo la penalizzazione per la vicenda delle plusvalenze fittizie. L'ufficialità non c'è ancora ma per la sostituzione dell'esonerato Lorenzo D'Anna visto che ci sarebbe già stato un incontro tra il presidente e Ventura, e il tecnico ligure avrebbe già dato la sua disponibilità. Nella mattinata del 8 ottobre mattina, il principale candidato sembrava esser e Iachini ma la trattativa tra l'ex tecnico del Sassuolo e la dirigenza veneta è naufragata per divergenze legate alla durata del contratto.

UFFICIALE L'ADDIO A D'ANNA

Con una nota sul sito ufficiale, il club ha salutato l'ex allenatore: «Il ChievoVerona comunica di avere sollevato Lorenzo D'Anna dall'incarico di allenatore della Prima squadra. A D'Anna vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando è subentrato a tre giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite disputate, (contro Crotone, Bologna e Benevento), a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».