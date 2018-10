L'Italia è nella Final six dei Mondiali di pallavolo 2018

Otto partite, otto vittorie per la Nazionale italiana di pallavolo femminile. L'Italia ha battuto in rimonta la Russia e si è qualificata per la Final six della rassegna iridata. Con un turno d'anticipo la nazionale italiana femminile si è guadagnato un posto tra le prime sei formazioni al mondo. L'ottavo successo consecutivo, il 3-1 inflitto alla Russia, è infatti valso alle ragazze di Davide Mazzanti l'aritmetica qualificazione alla terza fase della rassegna iridata: dal 14 al 16 ottobre a Nagoya.L'11 ottobre nell'ultimo match della seconda fase le azzurre affronteranno gli Stati Uniti, l'obiettivo è quello di chiudere al primo posto la Pool F. Per ottenere la qualificazione come prima squadra italiana dovrà obbligatoriamente vincere almeno due set contro gli Stati Uniti. Ecco il risultato della sfida con la Russia, le più importanti partite in calendario per l'ultimo giorno della seconda fase e la classifica attuale .



Italia-Russia 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 25-22)