L'Italvolley femminile ha battuto gli Usa campioni in carica

Nona sinfonia e primo posto garantito nella Pool F. Vola l'Italia della pallavolo femminile ai Mondiali in corso in Giappone. A Osaka le ragazze guidate dal commissario tecnico Davide Mazzanti, già qualificate per la Final Six, hanno infatti colto la nona vittoria consecutiva su altrettante partite, battendo 3-1 (25-16, 25-23, 20-25, 25-16) anche la nazionale degli Stati Uniti, campione del mondo in carica, e chiudendo al comando il raggruppamento. Le Azzurre sono dunque testa di serie al sorteggio della terza fase, in programma a Nagoya. Chirichella e compagne conservano l'imbattibilità e si avvicinano al rush finale nel miglior modo possibile.

MURO E ATTACCO: ITALVOLLEY SCHIACCIASASSI

L'Italia è partita decisamente meglio rispetto al match con la Russia. Dopo aver vinto con 9 punti di vantaggio il set d'apertura, le azzurre sono calate a inizio del secondo parziale. Sotto 15-18 un errore in ricezione di Lucia Bosetti sembrava poter essere decisivo, ma l'Italvolley ha dimostrato ancora di saper reagire. Avanti 2-0, le ragazze di Mazzanti hanno avuto un momento di rilassamento nel terzo set, perso 15-20, ma si sono riprese nel quarto, dominato dall'inizio alla fine. Ottime le azzurre, sia a muro che in attacco con le solite Miriam Sylla e Paola Egonu trasformate in autentiche macchine da punti.