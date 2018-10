Mick Schumacher campione di Euro Formula 3

«Sono molto grato al mio team per aver potuto fare questa esperienza ed aver potuto vivere il mio sogno», ha detto Mick Schumacher dedicando il suo primo trionfo nel campionato europeo di Formula 3 alla sua scuderia, il team Prema. «Ho una squadra così forte dietro e attorno a me, questo titolo è arrivato grazie a loro ed è per loro». Dopo il primo round chiuso al 12esimo posto a seguito di un contatto, gara-2 è invece cominciata con il leader del campionato in seconda piazza sulla monoposto del team Prema. Già alla partenza Schumi era consapevole che al termine della giornata si sarebbe potuto laureare campione, poiché il suo rivale Ticktum scattava 15esimo per una gara tutta in rimonta nella zona punti. Mick Schumacher si è messo subito in coda dietro al detentore della pole, Vips, tentando anche di superarlo. Per un incidente al via ha fatto il suo ingresso in pista anche Safety Car per un incidente. Alla ripartenza, un lungo e un bloccaggio lo hanno allontanato dal leader della gara, ma questo non ha compromesso il risultato finale. Ticktum ha provato in tutti i modi a recuperare posizioni per cercare di allungare la lotta fino a gara-3, ma non c'e' stato niente da fare. Mick Schumacher è il campione Euro Formula 3 per la stagione 2018 e a fine gara sono arrivati anche i complimenti del team Mercedes, il team in cui papà Schumi ha chiuso la sua lunga fortunata carriera in Formula 1. E chissà se il team della Stella d'Argento non stia pensando a far tornare nel Circus un pilota di razza griffato Schumacher.