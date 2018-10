Nations League, l'Italia batte la Polonia 1-0

Un gol al 93' di Biraghi ha regalato la vittoria dell'Italia contro la Polonia nella gara che ha permesso agli azzurri di evitare la retrocessione in serie B della Nations League. Del resto gli azzurri avevano a lungo schiacciato i polacchi nella propria metà campo trovando la via del tiro in porta in più circostanze. Prima la traversa ha strozzato in gola le urla di gioia di Jorginho e Insigne nel primo tempo, poi ci ha pensato per tre vole Szczesny a salvare il risultato. Anche nella ripresa la squadra di Roberto Mancini pare più in palla degli avversari, ma quando costruisci molto e non finalizzi prima o poi rischi la beffa. Che per poco non arriva con le azioni di Grosicki e Milik in una manciata di secondi. Ma per vedere l'Italia tornare a vincere bisogna aspettare il recupero quando Chiellini, sugli sviluppi di un angolo, prolunga per Biraghi che insacca lo 0-1.