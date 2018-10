L'Italvolley in semifinale dei Mondiali donne contro la Cina

Il penultimo ostacolo prima della vittoria al Mondiale femminile di pallavolo è costituito dalla Cina. Le Azzurre dell'Italvolley hanno conosciuto il loro avversario martedì 16 ottobre, dopo che le asiatiche - oro olimpico 2016 a Rio de Janeiro - hanno battuto l'Olanda 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 25-17) e vinto così il girone H. Per l'Italia nello stesso giorno è arrivata la prima (e indolore) sconfitta in Giappone. Le azzurre, già qualificate e con diverse riserve in campo, hanno ceduto alla Serbia 3-1 (21-25; 19-25; 25-23; 23-25). Come l'Italia anche la Serbia era già qualificata alle Final Four di Yokohama. Le semifinali sono entrambe in programma venerdì 19 ottobre, alle 6.40 e alle 9.10 ora italiana. L'Italia ha così scongiurato l'ipotesi (almeno per ora) di incrociare la sua bestia nera, l'Olanda: contro di loro l’ultima battuta d'arresto è arrivata ai quarti di finale degli Europei del 2017, ma prima erano arrivati anche i tonfi alle Olimpiadi e nel torneo di qualificazione a Rio 2016.