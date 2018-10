Le cose da sapere sul circuito delle Americhe

Il Gran Premio delle Americhe di F1, in programma ad Austin, in Texas, nel week end tra il 19 e il 21 ottobre, potrebbe già laureare Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta, quando ancora mancherebbero tre gare da disputare. Il via al Gp è previsto per domenica 21 ottobre, alle 20.10 ora italiana: per l'occasione, oltre che su Sky Sport Formula 1 HD, la gara sarà visibile, assieme alle qualifiche, anche in chiaro su TV8.

NEL TEXAS UN CIRCUITO CHE SORRIDE AD HAMILTON

Questione di tempo, in ogni caso, per il britannico, forte dei 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel quando in palio ne restano soltanto 100. Ad aumentare le speranze di Hamilton di eguagliare il numero di titoli di Michael Schumacher già negli Stati Unititi il fatto che storicamente il circuito di Austin sia tutt'altro che favorevole alla Ferrari. In Texas, infatti, la Rossa non ha mai vinto. L'esatto contrario della Mercedes, padrona incontrastata con Hamilton del Gp delle Americhe dal 2014. Lewis potrebbe conquistare il titolo anche col sesto posto se Vettel non dovesse andare a punti.