Le cose da sapere sul circuito di Motegi

Il Gp del Giappone a Motegi è in diretta domenica 21 ottobre su SkySportMotoGp alle 7 e in differita su Tv8 alle 14 in chiaro.

STORIA E CARATTERISTICHE DI MOTEGI

Costruito nel 1997 il Twin Ring di Motegi, di proprietà della Honda, racchiude due piste in una sola con l'ovale in stile Indy e il tracciato che viene usato per la MotoGp. Dopo il terremoto del 2011, anche il circuito di Motegi ha dovuto subire qualche riparazione. Il tracciato è lungo 4.801 metri per una larghezza di 15 metri. Le curve a sinistra sono 6, quelle a destra 8. Si tratta di un tracciato impegnativo che mette sotto stress i freni: i dischi hanno poco tempo per raffreddarsi tra una staccata e un'altra. Questo sarà il 20esimo Gran Premio che si svolge a Motegi. La prima edizione fu quella del 1999. Da allora si è sempre corso: dal 2000 al 2003 l’evento si chiamava Gp del Pacifico, ma dopo l’uscita di scena di Suzuka a causa dell’incidente fatale di Daijiro Katoh nel 2003, dal 2004 tornò a essere il Gp del Giappone.

MARQUEZ POTREBBE VINCERE IL MONDIALE DI MOTOGP

Al leader della classifica del Motomondiale, Marc Marquez, basterà vincere qui per festeggiare e spezzare il sogno del suo unico rivale rimasto Andrea Dovizioso. Per Marquez potrebbe arrivare l'ora del quinto sigillo in MotoGp che unito ai due nelle classi minori, Moto 2 e Moto 3, porterebbe il bottino dello spagnolo della Honda a quota sette titoli. Il tutto su un circuito, quello di Motegi, dove il suo eterno rivale Valentino Rossi nel 2008 vinse e conquistò il sesto Mondiale nella classe regina.

LA SPLENDIDA VITTORIA DI DOVIZIOSO

Nel 2017 la vittoria è andata a Dovizioso sulla Ducati dopo un duello all'ultima curva con Marquez. Lo spagnolo è stato in testa negli ultimi giri, ma Dovizioso lo ha superato nelle ultime curve. Rossi è uscito di pista nei primi giri e si è ritirato.