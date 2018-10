Lewis Hamilton diventa campione del mondo di F1 se...

Con 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, Lewis Hamilton può laurearsi campione del mondo per la quinta volta già nel Gran Premio delle Americhe, in programma ad Austin, in Texas, nel week end tra il 19 e il 21 ottobre. Un'impresa sempre più vicina per il britannico della Mercedes, che aspira entrare nel pantheon dei grandissimi della Formula 1, raggiungendo Juan Manuel Fangio a quota cinque in scia soltanto ai sette titoli iridati di Michael Schumacher.

CINQUE VITTORIE IN SEI EDIZIONI

Un circuito, quello statunitense, che tradizionalmente sorride ad Hamilton, capace di tagliare il traguardo per per primo in cinque delle sei edizioni del Gran premio disputatosi per la prima volta nel 2012. Soltanto l'anno successivo, nel 2013, Vettel, allora al volante della Red Bull, è stato capace di spezzare il dominio del campione del mondo in carica e della Mercedes, monoposto che in Texas l'anno scorso conquiistò aritmeticamente il titolo costruttori.

Di seguito tutte le possibili combinazioni che ad Austin potrebbero portare Lewis Hamilton al trionfo:

Vince e Vettel non arriva secondo

Secondo e Vettel arriva oltre il quarto posto

Terzo e Vettel arriva oltre il sesto posto

Quarto e Vettel arriva oltre il settimo posto

Quinto e Vettel arriva oltre il ottavo posto

Sesto e e Vettel non arriva in zona punti