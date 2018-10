Quali partite della giornata 9 di Serie A sono su Dazn

CHIEVO-ATALANTA IN DIRETTA SU DAZN: LE PROBABILI FORMAZIONI

La terza partita trasmessa dalla piattaforma di calcio streaming Dazn è Chievo-Atalanta, alle ore 15.00. L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 11 partite contro il Chievo in Serie A. L’ultima occasione in cui il Chievo ha finalizzato più di un gol in casa contro l’Atalanta risale al novembre 2006: da allora i veneti hanno segnato sette reti in nove sfide. I veronesi arrivano a questa sfida dopo quattro sconfitte consecutive. Il club gialloblu non perde cinque incontri di fila in campionato da aprile 2017.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Barba; Pucciarelli, Radovanovic, Hetemaj, Birsa; Meggiorini, Stepinski.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic; Zapata, Gomez.