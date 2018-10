Il risultato di Italia-Serbia del Mondiale di pallavolo femminile

L'Italia della pallavolo femminile si gioca con la Serbia il titolo mondiale. La nazionale di Davide Mazzanti è approdata in finale dopo avere superato la Cina campione olimpica in carica, con il punteggio di 3-2 (25-18, 21-25, 25-16, 29-31, 17-15), e si trova ora al cospetto dell'unica squadra che, in questo torneo, è stata capace di batterla (ma le Azzurre erano già qualificate alla fase successiva). La Serbia, guidata da Zoran Terzic, ha sconfitto in semifinale l'Olanda con il punteggio di 3-1 (25-22, 26-28, 25-19, 25-23). «È incredibile, un sogno che inseguivamo da cinque mesi: e ora non vogliamo svegliarci», ha detto al termine della semifinale Miriam Sylla, schiacciatrice dell'Italvolley. «Questo sogno lo stiamo costruendo da cinque mesi, con lacrime e sofferenze. Ora ci aspetta la Serbia: sarà un'altra battaglia. Noi vogliamo toglierci qualche sassolino dalla scarpa».