La squadra di rifugiati che diventa un film

L'associazione Liberi Nantes oggi può contare su 30 volontari e centinaia di ragazzi impegnati nelle varie attività messe in campo nel corso degli anni, dalla scuola di italiano al teatro passando per le escursioni. Da questa stagione, tuttavia, la squadra di calcio ha scelto di non presentarsi al via del campionato di Terza categoria, preferendo optare per un torneo amatoriale. Il motivo è presto detto: a causa delle difficoltà dei ragazzi nell'ottenere un certificato di residenza, dal 2007 a oggi la Liberi Nantes è sempre stata costretta in campo nell'impossibilità di fare classifica.

NESSUNA DEROGA CONCESSA DALLA FEDERCALCIO

A nulla sono valse le richieste di deroga presentate a più riprese per poter competere a pieno regime a livello professionistico. «Il livello è un po' più alto», spiega a Lettera43.it il presidente dell'associazione Alberto Urbinati, «ma è difficile per i ragazzi accettare il fatto di non poter battagliare sul campo per ottenere un risultato concreto».