I risultati della nona giornata di Serie A

ROMA-SPAL 0-2

GOL. Petagna su rigore al 37' p.t.; Bonifazi all'11 s.t.

La Spal ha battuto una Roma a tratti irriconoscibile con un gol per tempo. Al 37' Petagna ha trasformato il rigore concesso da Pairetto per fallo di Luca Pellegrini su Lazzari spiazzando Olsen. Nella ripresa, all'11', Bonifazi ha anticipato Fazio infilando di testa il 2-0 su calcio d'angolo di Valdifiori. La Spal ha finito la partita in 10 uomini per l'espulsione del portere Milinkovic-Savic dopo due gialli ravvicinati per proteste con pallone allontanato. La Roma, uscita tra i fischi dello stadio Olimpico, resta così a 14 punti. La squadra di Semplici è salita a 12.