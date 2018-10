Storia di Giacomo Borsari, un fisioterapista italiano in Nba

Jack, la Nba, la conosce molto bene. Ha iniziato con gli Atlanta Hawks, stagione 2013-14, poi quattro anni con i Chicago Bulls, sempre in qualità di responsabile del team dei fisioterapisti. Per lui la Nba ha estratto dal cilindro un contratto atipico, praticamente mai stipulato prima. «Quando mi hanno chiamato per la prima volta, cinque anni fa, ho spiegato l’impossibilità di trasferirmi, io e mia moglie avevamo appena avuto nostro figlio. Per mia fortuna hanno rilanciato». E che rilancio. Dieci giorni al mese fisso con la squadra, alloggio e trasporti pagati. Poi sempre collegato con il team via Skype, giorno e notte. Suo l’ultimo parere sulla salute di ciascun giocatore, e in caso di emergenza (nove volte solo l’anno scorso) subito in volo verso gli Usa in 24 ore. Insomma, dopo averlo spedito in Georgia prima e nell’Illinois poi, la Nba se lo è ripreso per inserirlo nei “Magnifici sei”, i super professionisti della fisioterapia, da quest’anno a totale disposizione dei giocatori che avranno bisogno.

GLI INIZI ALLA VIRTUS DI DANILOVIC

Come detto, è la caviglia la parte del corpo di cui si occupa Giacomo. “Lesione di 2° grado e di nuovo in campo in 72 ore” è il titolo della sua tesi di laurea in Fisioterapia, conseguita ad aprile in Svizzera: «Ci tenevo molto, ma non è stato per niente facile. Con gli impegni della Nba e la famiglia, in pratica ho studiato solo di notte». Una lesione di secondo grado richiede solitamente una convalescenza tra i 12 e i 18 giorni. Jack ti rimette in piedi, pronto per giocare, in tre. È la rivoluzione. Al punto che diventerà presto un brevetto. Ma lui non si scompone. Resta un ragazzo semplice, dal sorriso facile, che crede nel lavoro, quello fatto bene. «Nella Nba, se fai l’asino una volta, sei fuori. Se fai il bravo, invece, si passano la voce», dice. Probabilmente è così che il board della Nba lo ha chiamato: «Loro sanno tutto. Tra atleti e dirigenti inevitabilmente si parlano». Toni Kukoc, Marko Jarie Sasha Danilovic per fare due esempi, sono alcuni degli ex giocatori con cui Giacomo ha avuto a che fare in Italia e che poi sono andati a giocare negli Usa. Jack si è formato proprio nella Virtus Bologna di Sasha degli Anni 90, il periodo d’oro della società emiliana: «Devo tutto a loro. Hanno creduto in me, dopo aver preso il diploma in Francia mi hanno fatto trottare in giro per il mondo affiancandomi ai guru della medicina applicata allo sport. Ho iniziato nel ’97, da lì non mi sono più fermato».