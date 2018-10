F1, Raikkonen vince il Gp degli Usa

Kimi Raikkonen a bordo della sua Ferrari ha vinto il gran premio degli Stati Uniti, facendo sua la 18esima prova del mondiale di Formula 1. Solo una terza posizione per Lewis Hamilton (Mercedes). Un piazzamento, in concomitanza con il quarto posto del rivale al titolo Sebastian Vettel, che ha impedito al britannico di laurearsi campione del mondo di F1. Secondo posto in rimonta per Max Verstappen (Red Bull), partito 18esimo. Da segnalare che Raikkonen è tornato a vincere un Gp dopo cinque anni.

KIMI RAIKKONEN TORNA A VINCERE UN GP DOPO CINQUE ANNI

«È stato un gran weekend. La macchina è andata bene per tutto il tempo. Sono molto più contento di vincere che arrivare secondo magari più tardi festeggeremo un po'. Abbiamo vinto tutti insieme e sono contento per tutta la gente che mi ha sostenuto», ha spiegato il finlandese con la sua solita freddezza dopo il primo posto negli Usa. Molto sportivo Lewis Hamilton che ha fatto subito i complimenti al ferrarista. «Kimi ha fatto una grande partenza e una gestione perfetta, ha fatto un lavoro fantastico senza commettere errori. Io ho faticato, speravo di poter far meglio alla fine ma non è stato possibile», ha spiegato. Poi subito lo sguardo alla prossima gara a Città del Messico dove il britannico potrebbe salire sul tetto del mondo: «Ora testa alla prossima gara che sarà sicuramente la più importante della stagione per me e per il mio team».