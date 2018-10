Marquez ha vinto il suo settimo mondiale di MotoGp

La Honda si conferma compagna fedelissima di Marquez, conducendolo per la quinta volta alla doppietta mondiale piloti - costruttori. La casa giapponese resta leader nel campionato con il nono Mondiale piloti vinto (cinque Marquez, due Rossi, uno Hayden, uno Stoner) contro i sette della Yamaha (quattro Rossi e tre Lorenzo) e undicesimo Mondiale costruttori: qui stacca nettamente la Yamaha (cinque) e la Ducati (un titolo, nel 2007 magico di Stoner).

NEL 2019 IN SQUADRA CON LORENZO

Uno strapotere, quello di Marquez, che costringe i rispettivi rivali a guardare già al 2019. Andrea Dovizioso in particolare puntando la Honda del prossimo anno, dove andrà a correre il suo attuale compagno alla Ducati, Lorenzo, ha già evidenziato come «il team giapponese del 2019 è il migliore, ma non per forza il più forte».

LA YAMAHA ANCORA LONTANA DALLA HONDA

Per quanto riguarda Rossi, infine, non si è divertito molto in sella alla moto ultimamente, se non nel suo “ranch” in quel di Tavullia. I problemi che affliggono la Yamaha sembrano ancora lontani dall'essere risolti. Eppure il nove volte iridato non ha alcuna intenzione di anticipare l'addio alle corse, fissato - al momento - nel 2020, quando scadrà il contratto che lo lega alla casa giapponese e avrà compiuto 41 anni. È stato lui stesso a rassicurare i tifosi durante un collegamento in streaming dal quartier generale della Vr46: «Ho un contratto per altri due anni, quindi sicuramente correrò con la Yamaha anche nel 2019 e nel 2020», ha chiarito Rossi. Al 'Dottore' è stato chiesto anche del suo burrascoso rapporto con Marquez e se teme che il campione della Honda riuscirà a superarlo: «Sì, credo che, se guardiamo i numeri, Marquez possa battere i miei record. Ma non sono preoccupato, bisogna pensare alla propria carriera e credo che la mia sia stata buona».