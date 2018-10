Dove vedere Manchester United - Juventus

La Juventus, dopo aver giocato l’ultima partita di Uefa Champions League allo Stadium di Torino contro gli Young Boys, sfida il Manchester United all’Old Trafford il 23 ottobre alle ore 21. Il match si può vedere in diretta tv su SKYsport e via streaming per gli abbonati a SKYGo. La partita si preannuncia di grande fascino, vista la storia e i titoli vinti da entrambi i club. Lo United, spesso in difficoltà durante le prime giornate di Premier League, cerca di confermare il discreto momento certificato dal pareggio in casa del Chelsea in campionato e dai quattro punti in due partite di Champions. La Juventus, a sei punti, ritrova Cristiano Ronaldo, squalificato nell'ultimo turno per l'espulsione rimediata col Valencia.