Dove vedere Barcellona-Inter in diretta tv e streaming

Mercoledì 24 ottobre, il Barcellona riceve l'Inter per la terza partita dei gironi di UEFA Champions League. L’incontro viene trasmesso in chiaro per tutti su Rai 1, in diretta tv anche sul canale SkySport 252. La partita è trasmessa anche su Ray Play e su SkyGo per gli abbonati streaming della due piattaforme televisive. L'inizio del match è alle ore 21. I blaugrana giocano in casa al leggendario Camp Nou, ma se la devono vedere contro i nerazzurri, freschi vincitori in extremis del derby della Madonnina contro il Milan. Il club di Luciano Spalletti è a punteggio pieno in questa edizione della Coppa e, sulla scia dei successi in campionato (terzo in classifica), cerca di conquistare altri tre punti in vista della qualificazione agli ottavi.