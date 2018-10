Dove vedere Milan-Betis

Milan contro Betis Siviglia per la terza partita del girone F di Europa League. La partita in diretta tv si vede in esclusiva su SkySport e in streaming su SkyGo. Il calcio di inizio è in programma alle 18.55 di giovedì 25 ottobre. Per il Milan di Gennaro Gattuso, a sei punti dopo due gare, è l'occasione per ipotecare con una vittoria la qualificazione contro l'avversaria più quotata in un raggruppamento che include anche Olympiacos (un punto) e Dudelange (zero). In porta torna titolare Pepe Reina, come di consueto in coppa, assieme ad altri acquisti estivi poco utilizzati in campionato, da Bakayoko («Il meglio di me arriverà», ha promesso il francese) a Laxalt. «Le mie scelte hanno una logica», si è giustificato l'allenatore, intenzionato a confermare nel tridente Higuain, quasi un fantasma domenica nel derby perso contro l'Inter.

L'ALLENATORE DEL BETIS: «OK ANCHE UN PAREGGIO»

Per il Betis, a quattro punti, anche il pareggio sarebbe un risultato positivo. «Un punto andrebbe bene, ci permetterebbe di superare Olympiacos e Milan a casa nostra», ha detto alla vigilia l'allenatore degli spagnoli Quique Setièn. «Il Milan può essere un gigante ferito, ma ha un potenziale super. Quando perdi una partita importante come il derby, nella successiva vuoi dare tutto», ha aggiunto l'allenatore dei biancoverdi che nella Liga sono a metà classifica con lo stesso ruolino di marcia del Milan. «Nella passata stagione abbiamo fatto qualcosa di importante, non pensavamo di trovarci qua. La sconfitta di domenica contro il Valladolid è stata frustrante, ma ai giocatori ho ricordato il nostro percorso, la vittoria della passata stagione al Bernabeu contro il Real. Possiamo perdere una, due, tre partite, ma abbiamo un piano che funziona e siamo migliori».