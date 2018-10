Le cose da sapere sul caos campionato in Serie B

La decisione del Tar del Lazio sul format del campionato di Serie B del 24 ottobre ha aperto un grave fronte di crisi in una federcalcio appena ricompattata dietro al nome di Gabriele Gravina. La Lega B non ha alcuna intenzione di sospendere il campionato, ha tuonato contro la decisione della Figc di non impugnare il provvedimento del giudice amministrativo e annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. Il neopresidente federale ha risposto respingendo le accuse di responsabilità nella vicenda e convocato per martedì 30 ottobre un Consiglio federale d'urgenza per affrontare la situazione.

LE TENSIONI NELLE FIGC E CON LA LEGA

Si prevedono altri giorni di passione, quindi, prima di arrivare ad una soluzione ci vorrà tempo. I campionati di B e C restano così sospesi in un limbo, mentre il Collegio di garanzia dello sport, respingendo un'istanza della Pro Vercelli, si è dichiarato incompetente sui ripescaggi, affidando il tutto al Tar. Oltre a tutto ciò, tra le mura di via Allegri si profila poi un aspro braccio di ferro tra la nuova dirigenza federale e il dg, Michele Uva, di fatto sospeso il 25 ottobre dalla funzione ma deciso a resistere per vie legali.