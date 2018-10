I risultati della decima giornata di serie A

EMPOLI-JUVENTUS 1-2

GOL. 28' p.t Caputo, 9' s.t. Ronaldo (rigore), 25' s.t. Ronaldo

Vittoria in rimonta per la Juventus che a Empoli va sotto ma recupera con una doppietta di Cristiano Ronaldo che mette la sua firma su questi tre punti. Dopo il pari col Genoa i bianconeri ribadiscono la loro egemonia in Serie A. Protagonisti i due bomber: oltre a CR7 anche Caputo ha avuto il suo momento di gloria, mettendo paura alla Juve. Con più fatica del previsto, la Juventus espugna quindi il Castellani di Empoli, eguagliando la miglior partenza della sua storia (28 punti nelle prime 10 giornate come nel 2012/13). Dopo aver concluso in svantaggio la prima frazione, è salito in cattedra Ronaldo, che ha deciso il match con un penalty e con un sontuoso tiro da fuori area. L'Empoli ha combattuto con le proprie armi, uscendo a testa altissima dal confronto con i Campioni d'Italia.