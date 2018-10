Maverick Vinales vince il MotoGp d'Australia

È Maverick Vinales, a bordo della sua Yamaha, il vincitore del Moto Gp d'Australia. Nella terz'ultima prova del mondiale MotoGp (già vinto da Marc Marquez) il centauro spagnolo è salito sul gradino più alto del podio piazzandosi davanti ad Andrea Iannone, secondo con la Suzuki, e Andrea Dovizioso, terzo con la Ducati. Male invece Valentino Rossi. Il dottore, con l'altra Yamaha, ha chiuso in sesta posizione, preceduto da Alvaro Bautista, quarto con la Ducati, e da Alex Rins, quinto in sella alla Suzuki. Con questo podio la casa di Iwata è tornata a imporsi come non le capitava da Assen 2017 (con Rossi).

Al Gp d'Australia Marc Marquez costretto al ritiro

Non ha di certo fatto male alla scuderia Honda la cadura di Marc Marquez, diventato campione del mondo nel Gran Premio del Giappone. A far alzare bandiera bianca al pilota spagnola è stato un brutto incidente al sesto giro con Johann Zarco (Yamaha). Il francese è caduto ad alta velocità, fortunatamente senza riportare conseguenze.