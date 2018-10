Le cose da sapere sul circuito di Sepang

Il circuito di Sepang in Malesia è lungo 5.548 metri e largo 25. Le curve a sinistra sono 5, quelle a destra 10. Costruito nel 1998, è concepito per la velocità e lo spettacolo. Con quattro curve lente seguite da vari rettilinei e una decina di curve abbastanza rapide, il circuito di Sepang favorisce i sorpassi e le elevate velocità. È considerato uno dei più moderni al mondo. Il MotoGp corre qui dal 1999. La Malesia è uno dei principali mercati al mondo per la vendita di mezzi a due ruote, e le case costruttrici tengono molto a questo appuntamento. Nel 2016 è stato sottoposto alla prima, vera ristrutturazione, dopo che in passato erano state sollevate diverse critiche nell'ambiente. Qui, il 23 ottobre 2011 il pilota italiano Marco Simoncelli ha perso la vita alla curva 11.

VALENTINO ROSSI HA VINTO SEI MOTOGP

A Sepang è Valentino Rossi a detenere il maggior numero di vittorie a quota 6, mentre il giro più veloce è stato siglato da Dani Pedrosa in 1’59.053 nel 2015. Il GP di Sepang saprà riservare ancora tante emozioni nonostante il titolo mondiale sia stato già assegnato a Marc Marquez a Motegi. In gioco ci sono ancora il secondo e il terzo posto, con una sfida tra Rossi e Maverick Vinales che si preannuncia di fuoco e Andrea Dovizioso che cerca di mantenere la seconda piazza. In palio anche i titoli costruttori e team, nonostante la Honda goda ancora di un buon vantaggio.