Le tappe del Giro d'Italia del 2019

La prima tappa del 102esimo Giro d'Italia di ciclismo è in programma per l'11 maggio 2019 da Bologna mentre la conclusione della manifestazione sportiva è prevista per il 2 giugno nell'Arena di Verona. La corsa rosa è suddivisa in 21 tappe, per un totale di 3.518,5 km, 46.500 metri di dislivello (2 mila in più del 2018), tre tappe a cronometro (per 58,5 km complessivi), sei per velocisti, sette di media difficoltà e cinque di alta montagna, per un totale di sette arrivi in salita. C'è un solo sconfinamento, nella Repubblica di San Marino, arrivo della 9/a tappa. La 'Cima Coppi' è posta ai 2.618 metri d'altezza del Passo Gavia, la 'Montagna Pantani' è rappresentata dal Mortirolo (dove il Pirata nel 1994 scrisse una pagina memorabile nella storia del ciclismo), la 'Tappa Bartali' sarà l'appenninica Bologna-Fucecchio.

Queste le tappe della 102esima edizione del Giro d'Italia:

- 1/a tappa sabato 11 maggio: Bologna-Bologna, 8,2 km, cronometro individuale.

- 2/a tappa domenica 12 maggio: Bologna-Fucecchio, 200 km, media montagna.

- 3/a tappa lunedì 13 maggio: Vinci-Orbetello, 219 km, pianeggiante.

- 4/a tappa martedì 14 maggio: Orbetello-Frascati, 228 km, pianeggiante.

- 5/a tappa mercoledì 15 maggio: Frascati-Terracina, 140 km, pianeggiante.

- 6/a tappa giovedì 16 maggio: Cassino-San Giovanni Rotondo, 233 km, media montagna.

- 7/a tappa venerdì 17 maggio: Vasto-L'Aquila, 180 km, media montagna.

- 8/a tappa sabato 18 maggio: Tortoreto Lido-Pesaro, 235 km, media montagna.

- 9/a tappa domenica 19 maggio: Riccione-San Marino, 34,7 km, cronometro individuale.

- Lunedì 20 maggio: riposo.

- 10/a tappa martedì 21 maggio: Ravenna-Modena, 147 km, pianeggiante.

- 11/a tappa mercoledì 22 maggio: Carpi-Novi Ligure, 206 km, pianeggiante.

- 12/a tappa giovedì 23 maggio: Cuneo-Pinerolo, 146 km, media montagna.

- 13/a tappa venerdì 24 maggio: Pinerolo-Ceresole Reale, 188 km, alta montagna.

- 14/a tappa sabato 25 maggio: Saint Vincent-Courmayeur, 131 km, alta montagna.

- 15/a tappa domenica 26 maggio: Ivrea-Como, 237 km, media montagna.

- Lunedì 27 maggio riposo.

- 16/a tappa martedì 28 maggio: Lovere-Ponte di Legno, 226 km, alta montagna.

- 17/a tappa mercoledì 29 maggio: Commezzadura-Anterselva, 180 km, media montagna.

- 18/a tappa giovedì 30 maggio: Valdaora-Santa Maria di Sala, 220 km, pianeggiante.

- 19/a tappa venerdì 31 maggio: Treviso-San Martino di Castrozza, 151 km, alta montagna.

- 20/a tappa sabato 1 giugno: Feltre-Croce d'Aune, 191 km, alta montagna.

- 21/a tappa domenica 2 giugno: Verona-Verona, 15,6 km, cronometro individuale.