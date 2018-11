I risultati dell'11esima giornata di Serie A

È bastato il Napoli "2" per spazzare via l'Empoli nell'anticipo del venerdì dell'11esima giornata del campionato di Serie A. E per adesso la Juventus, in campo sabato sera contro il Cagliari, è più vicina.

NAPOLI-EMPOLI 5-1

GOL. Insigne (N) all'8' e Mertens (N) al 37' p.t.; Caputo (E) al 12', Mertens (N) al 19' e al 44', Milik (N) all'8' s.t.

Ancelotti ha fatto riposare a inizio partita Ospina, Albiol, Mario Rui, Callejon, Allan e Hamsik in vista della partita di Champions contro il Psg. Nonostante i cambi, però, il risultato finale è stato netto, anche se l'Empoli ha giocato bene ed è arrivato al gol del momentaneo 2-1. Insigne ha sbloccato la partita con un colpo da biliardo, dopo una travolgente azione di Koulibaly. Raddoppio nel primo tempo con una conclusione chirurgica di Mertens da fuori area. La squadra di Andreazzoli nel secondo tempo ha riaperto per qualche minuto la gara grazie a uno spunto vincente di Caputo. La speranza di raddrizzare la partita, però, è durata poco. Martens con una magia ha spedito un pallonetto alle spalle di Provedel. Gli altri due gol negli ultimi minuti, prima con Milik e poi con Mertens, il vero mattatore della serata: tripletta. La Juventus in classifica è solo a +3.