Verratti arrestato a Parigi per guida in stato di ebbrezza

Il giocatore del Paris Saint-Germain Marco Verratti è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza nella notte tra il primo e il 2 novembre. L'ex centrocampista del Pescara è stato messo agli arresti per alcune ore e poi è stato rilasciato. Lo ha riportato il quotidiano francese L'Equipe. Secondo il giornale, Verratti è stato fermato alle 3 del mattino sulla circonvallazione nel 13/o arrondissement di Parigi. Dal test alcolemico a cui è stato sottoposto dalla polizia francese è emerso che i valori nel suo sangue erano superiori al limite fissato (0,49 mg/l con una soglia massima di 0,25mg/l) dalla legge transalpina, equivalente a un bicchiere di vino (in Italia la soglia massima è 0,5 mg/l). Il centrocampista della Nazionale dovrà comunque essere sottoposto a processo. Il giocatore si è prontamente scusato con la dirigenza e i compagni del Psg, ma per lui è in arrivo una sanzione per non aver rispettato il codice etico del club. Verratti rischia anche una lunga sospensione della patente.