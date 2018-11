Le cose da sapere sul circuito di Interlagos

Archiviata la lotta per il Mondiale piloti, il Circus dellla Formula 1 approda in Brasile, dove la Mercedes punta a mettere una seria ipoteca anche sul titolo costruttori. Si corre, come da tradizione, sul circuito di Interlagos, penultimo appuntamento della stagione. Il via al Gran Premio è previsto per le 17 di domenica 11 novembre: la gara sarà visibile, oltre che su Sky Sport Formula 1, nache su Tv8.

TRA LE CURVE DI SAN PAOLO SI CORRE DAL 1990

I piloti si daranno battaglia tra le curve dell'autodromo José Carlos Pace, un circuito storico, teatro di diverse battaglie per il Mondiale. Indimenticabile l'edizione del 2008, che consegnò il primo alloro iridato a Lews Hamilton. Appuntamento fisso dal 1990, Interlagos è uno dei tracciati più longevi della Formula 1 e ha una caratteristica in comune con quello del Messico, dove si sono chiusi i giochi per il titolo: si tratta dell'altitudine. Sebbene meno estrema - si parla di 800 metri contro i 2.200 dell'autodromo Hermanos Rodriguez - l'altezza della pista brasiliana riduce sensibilmente la deportanza e l'efficienza dei motori turbo.