Dove vedere Betis Siviglia-Milan in diretta tv

Betis Siviglia-Milan è trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Si potrà vedere in streaming da pc, tablet e smartphone sul sito di TV8 e, per gli abbonati a Sky, tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Agguantato il quarto posto in campionato, il Milan deve cercare di raddrizzare il percorso anche in Europa League. «Ci giochiamo tanto, la testa è solo al Betis, non penseremo alla Juventus. Sappiamo che due settimane fa abbiamo complicato il nostro cammino in Europa», ha osservato Rino Gattuso a Siviglia, dove i rossoneri cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta dell'andata: con una vittoria andrebbero in testa al girone, altrimenti rischiano di essere raggiunti o scavalcati dall'Olympiacos, finendo per giocarsi la qualificazione ai sedicesimi nell'ultima giornata in Grecia a metà dicembre. «Voglio vedere una squadra molto più coraggiosa in possesso di palla rispetto all'andata», ha chiarito l'allenatore, che però fa i conti con assenze pesanti come quelle di Higuain («in questo momento non sappiamo se ci sarà domenica con la Juventus»), Calabria (sulla via del recupero), Bonaventura (ancora alle prese con un fastidio al ginocchio), oltre che di Biglia e Caldara, indisponibili «per tantissimo tempo».