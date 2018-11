Qualche interrogativo sulla nomina di Capotondi in Lega Pro

Niente pregiudizi. È l'imperativo che bisogna darsi se ci si trova a commentare una notizia come quella dell'elezione di Cristiana Capotondi alla vicepresidenza della Lega Pro. Come darsi una mozione d'ordine, con lo scopo primario di non lasciarsi andare ai commenti abusati che in modo quasi inevitabile vengono richiamati in casi del genere. A cominciare dalle perplessità di default. Quelle esternate immediatamente, e in modo quasi unanime, quando si è diffusa la notizia dell'elezione. Condensate nell'interrogativo: ma che c'azzecca Cristiana Capotondi? No, noi non ci chiediamo cosa c'azzecchi. Per quanto, lo ammettiamo, il pensare selvatico abbia fatto balenare anche in noi la scintilla del checiazzecchismo. Ma poi la differenza sta nel temperare le scintille di pensiero selvaggio. E nel comprendere che interrogarsi sull'adeguatezza di una persona a ricoprire una carica, senza avere sottoposto al minimo vaglio il talento specifico di quella persona, significa (appunto) cedere al pregiudizio.