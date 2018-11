Da Donnarumma a Higuain: Salvini mette il Milan nel mirino

L'INVETTIVA POST DERBY CONTRO DONNARUMMA E GATTUSO

Prima del Pipita, Salvini aveva attaccato Donnarumma, a fine ottobre: «Perchè non abbiamo venduto? Donnarumma lo vedrei nella panchina della Primavera. Perdere un derby al 92esimo per una farfallata del genere... tu non giochi le prossime 10 partite per quel che mi riguarda». Anche in quel caso, nell'invettiva di Salvini non era mancato un riferimento al figlio: «Mi spiace per lui, ma lo avevo avvisato: ‘Sereno tanto io ho cominciato a vedere il Milan in Serie B, quindi tu sei già un gradino avanti’. Poteva finire 0-0 e sarebbe stato triste lo stesso, perdere al 92esimo è peggio ma quando giochi pensando a non perdere senza provare a vincere hai già perso». Nel mirino, non solo Donnarumma ma anche l'allenatore Gennaro Gattuso: «Quando fai questi cambi, Abate, Bakayoko… Cosa ha fatto, ha estratto al Lotto? Ma che cambi erano? A me Gattuso piace ma se nel post partita fa quelle dichiarazioni mi viene il ‘vaffanculo’ facile. La squadra gli è piaciuta, mah».