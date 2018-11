Calgary si sfila, più vicine le olimpiadi per Milano-Cortina

L'assegnazione delle Olimpiadi della neve del 2026 si sta rivelando una specie di percorso a ostacoli, lungo la strada infatti sono già cadute altre candidature eccellenti, su tutte quella della giapponese Sapporo già sede dei Giochi nel 1972 (anche Calgary le aveva già ospitate nel 1988), e poi anche di Sion (Svizzera), Graz (Austria) ed Erzurum (Turchia). Intanto in Canada è attesa una convocazione del consiglio municipale di Calgary, per la valutazione del referendum consultivo e le conseguenti decisioni, cioè il ritiro formale della candidatura. In teoria il consiglio comunale potrebbe non tenere conto delle indicazioni dei cittadini e proseguire la sua corsa per i Giochi 2026, ma in realtà oltre ai problemi economici che hanno messo in crisi il progetto, ce ne sono anche diversi di natura politica fra governo federale, provincia e città nella gestione dell'evento, per cui difficilmente le autorità locali potranno trovare lo spazio per una non ratifica dell'esito referendario.