Festival della cultura paralimpica, un esempio per l'Italia

Il concetto di inclusione emerge in maniera nitida percorrendo lo spazio della stazione Tiburtina riservato al Festival, gli emozionanti scatti fotografici degli atleti delle Federazioni paralimpiche ma anche l’area riservata alle attrezzature sportive che hanno reso questi ragazzi celebri in Italia e all’estero grazie alle loro gesta. Centinaia di atleti, accompagnati dallo slogan «Disabilità in movimento», hanno arricchito e contribuito a rendere memorabile la prima edizione di questo evento che come obiettivo ha avuto quello di lanciare uno sguardo a 360 gradi sul tema dello sport legato alla disabilità, partendo dagli atleti e dalle loro storie, per conoscere meglio i protagonisti di un movimento che ha saputo conquistare, negli anni, gli onori delle cronache e l'attenzione dell'opinione pubblica.

L'ESPERIENZA E L'ESEMPIO DI MARCO DOLFIN

Il testimonial della manifestazione è stato Marco Dolfin, 37enne di Chieri che lavora all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino come ortopedico e traumatologo paraplegico. Marco, che opera in piedi su una carrozzina elettronica verticalizzabile, nel 2011 è rimasto vittima di un incidente motociclistico che gli ha fratturato la vertebra T12, senza però interrompere i suoi sogni: «Ho pensato a ciò che volevo continuare a fare nella mia vita. Tra queste cose c’è sempre stato il lavoro anche se in molti, certamente a fin di bene, mi avevano consigliato di rinunciare e cambiare specialità. La chirurgia protesica e la grande traumatologia, infatti, richiedono di operare in piedi e con una stabilità importante per poter esercitare la necessaria forza durante gli interventi». Dall’ospedale Marco ha studiato un modo per compensare l’assenza dell’uso degli arti inferiori e ora, praticando il nuoto, è un atleta.