C'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto questo, qualcosa che non funziona, una volontà evidente di fabbricare una notizia dove non c'è. Una fake news bella e buona, tirata fuori da qualcuno per attirare i clic e recuperata dagli altri per non prendere il buco. Qualcuno l'ha fatto comunque ribadendo che si trattava solo di indiscrezioni derivanti da un video, ma questa parte è spesso sparita nei commenti e nel giro di poche ore si è diffusa la convinzione che si trattasse di qualcosa di ufficiale, alimentata anche dall'abitudine a conoscere i tre finalisti un mese prima rispetto alla consegna del premio, usanza diffusa fino a qualche anno fa e mandata in soffitta da quando il premio è tornato a essere gestito interamente da France Football, non più in partecipazione con la Fifa. I social ci hanno messo del loro, certamente, distorcendo un gossip e trasformandolo in verità assodata, e forse tutto questo non sarebbe mai accaduto nell'epoca pre Facebook, ma le responsabilità di chi dovrebbe verificare la fonte e la credibilità di una notizia restano.