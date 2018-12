Mario Balotelli è stato scaricato dal Nizza

Balotelli, in scadenza il 30 giugno 2019, non sta vivendo una delle sue migliori stagioni oltr'alpe. L'attaccante ha collezionato nove presenze in stagione non riusciendo mai a segnare una rete. Non ultima la furibonda lite che l'ex Inter e Milan ha avuto con il proprio allenatore nell'ultimo turno di campionato. «Mario ha perso gran parte della preparazione con noi. Questo sicuramente ha influito sulle sue prestazioni nel primo scorcio di stagione. Adesso fisicamente sta bene, ma il fatto di non essere ai suoi abituali livelli lo mette in tensione», ha aggiunto come scusante del periodo no di Supermario il presidente Jean-Pierre Rivère. E chissà se già a gennaio l'attaccante potrebbe salutare la Francia per altre destinazioni europee più gradite. Il destino del ragazzo è nelle sue mani, oltre che in quelle di Raiola, suo manager.