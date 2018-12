Sullo scudetto del 2006 Juve e Inter sono entrambe in torto

Non aveva ragione la Juventus, che si conta due scudetti in più facendosi beffe della giustizia sportiva che l'ha beccata mentre i suoi dirigenti (poi epurati e consegnati alla damnatio memoriae in un rinnovo societario che comunque non ha mai archiviato la questione) cercavano di orientare le scelte di designatori e arbitri. Non aveva ragione l'Inter, non tanto per essersi vista assegnare un titolo posticcio su ordine della Uefa, quanto per averne fatto un vanto fino al punto di sostenere, per bocca del suo (ormai ex) presidente Massimo Moratti che dei cinque scudetti di fila vinti tra il 2006 e il 2010, il più bello fu proprio il primo, quello che l'Inter non vinse mai.