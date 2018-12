Marc Gisin cade nella discesa libera in Val Gardena

NON AVEVA L'AIR BAG CHE NON È OBBLIGATORIO

Lo sciatore svizzero è stato trasferito sull'elicottero di soccorso che si è alzato in volo per trasportarlo in ospedale a Bolzano. E intanto c'è molta tensione sia all'arrivo, sia alla partenza, dove ancora molti atleti sono in attesa di prendere il via. Tutti aspettano di avere qualche informazione sulle condizioni dello sfortunato sciatore. Nella caduta di Gisin non si è vista l'apertura di un eventuale air bag. Non tutti gli atleti hanno scelto di dotarsene e questa protezione non è ancora obbligatoria. A quanto pare, lo svizzero non ha ancora adottato il dispositivo.