INTER-UDINESE 1-0 (ICARDI SU RIGORE)

VOTO 7 a Spalletti che salva la panchina e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. «Non posso diventare Mourinho in un anno e mezzo, dovete darmi più tempo per provare a costruire qualcosa». Per una volta una presa di coscienza e un discreto bagno di umiltà. Il tecnico dell'Inter si rivolge a chi in settimana, dopo l'eliminazione dalla Champions League, lo voleva già esonerato e sostituito da Conte, Simeone o magari proprio Mourinho. Il punto è che ad alimentare aspettative superiori al reale potenziale dell'Inter ha contribuito anche lui. Come? Dicendo che sarebbero andati a Barcellona a fare la partita e a tenere il possesso palla. Ora, per fortuna, sembra essersi reso conto dei limiti suoi e della sua squadra.

TORINO-JUVENTUS 0-1 (CRISTIANO RONALDO SU RIGORE)

VOTO 5 per il primo derby della Mole di Cristiano Ronaldo. Che non sia la sua serata migliore lo si intuisce quando manda in fallo laterale un punizione calciata d'esterno. Mai del tutto dentro la partita, la decide con un calcio di rigore più fortunato che ben tirato, poi va a esultare con un colpo di petto sul povero Ichazo, che per poco non glielo parava. Impegna Sirigu in un'occasione, poi mastica il pallone del 2-0 nel finale. Nervoso, in clima da derby. Pure troppo.