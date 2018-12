La diretta dei sorteggi degli ottavi di Champions League 2019

LA ROMA DI FRANCESCO RISCHIA GROSSO

La Roma di Eusebio Di Francesco, scacciata almeno momentaneamente la crisi col succeso in rimonta in campionato sul Genoa, è attesa sulla carta da un sorteggio più impegnativo. Superato il girone al secondo posto dietro i campioni in carica del Real Madrid, i giallorossi rischiano di dover incrociare i campioni d'Inghilterra e di Spagna, Manchester City e Barcellona, quelli di Francia e Germania, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, e la rivelazione europea della stagione, quel Borussia Dortmund che sta facendo scintille in Bundesliga. Unico sorteggio agevole per la Roma sarebbe il Porto, reduce comunque da un girone dominato in maniera sorprendente.