Il live dei sorteggi dei sedicesimi di Europa League 2019

Alle ore 13 del 17 dicembre dall'urna di Nyon, subito dopo il sorteggio per gli ottavi di Champions League, usciranno le avversarie di Inter, Napoli e Lazio per i sedicesimi di finale dell'Europa League 2019. Le trentadue squadre qualificate verranno divise in due urne: teste di serie e non. Le prime affronteranno le seconde. Ai sedicesimi di finale non si potranno ancora incontrare squadre provenienti dallo stesso campionato, né dallo stesso girone di qualificazione.